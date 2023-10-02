Кроссовер Tesla Model Y стал быстрее и «дальнобойнее»

С 1 октября на китайском сайте марки появились новые фотографии и характеристики паркетника. Визуальные изменения в штрихах: добавились другие 19-дюймовые колёса, в салоне RGB-подсветка на приборной панели и текстильная отделка вместо деревянной.
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