Слухи о принцессе Кейт связаны с российской дезинформацией

Исследователи безопасности Института инноваций в области безопасности, преступности и разведки при Кардиффском университете полагают, что базирующаяся в России группа дезинформации усилила безумие заговоров в соцсетях о здоровье принцессы Уэльской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)