Ван И призвал страны не "бряцать оружием" в Южно-Китайском море

Страны за пределами региона не должны направлять в Южно-Китайсеое море военную технику, чтобы не провоцировать конфликты для достижения своих геополитических целей, заявил глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.
Страны за пределами региона не должны направлять в Южно-Китайсеое море военную технику, чтобы не провоцировать конфликты для достижения своих геополитических целей, заявил глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.
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