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Ван И призвал страны не "бряцать оружием" в Южно-Китайском море

Ван И призвал страны не "бряцать оружием" в Южно-Китайском море

Страны за пределами региона не должны направлять в Южно-Китайсеое море военную технику, чтобы не провоцировать конфликты для достижения своих геополитических целей, заявил глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.

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