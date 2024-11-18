На территорию королевского дворца вторглись грабители

Жизни Кейт Миддлтон и ее детей подверглись серьезной опасности Кейт Миддлтон с супругом Уильямом, Джорджем, Шарлоттой и Луи LEGION-MEDIAБританцы шокированы новостью о том, что на территорию Виндзорского королевского поместья безнаказанно вторглись грабители.