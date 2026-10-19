📷❗️ВМС Португалии активно продвигают программу оперативной интеграции безэкипажного катера Shiver, что было подтверждено в ходе учений НАТО REPMUS 26, прошедших в Португалии с 31 августа по 25 сентября 2026 года.
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