Буквально вчера я писал о том, что депутат Матвеев обнародовал обнаруженный им законопроект депутата Семигина, дающий право диаспорам влиять на определенные решения власти, эдакий карт-бланш на счастливую жизнь.
Диаспоры - это другое! Депутат Семигин пояснил за скандальный законопроект, дающий диаспорам карт-бланш
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ШКИПЕР
Вот скажите, а на кой хрен нам нужны такие депутаты , типа Семигин и иже с ним ?
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14 час.
Борис Сторублевцев
Эту группу с Семигиным в место компактного проживания этой так называемой "автономии", пусть вкусят сладкой жизни!!! Поддерживаю комметы ,чтобы никаких национально-культурных автономий!!!! А диаспоры-опг упразднить !!!!
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14 час.
W
Walery
А что - разве сегодня диаспоры не влияют на наши власти... на полицию и "правосудие" точно влияют. Ну... и на кой нам продолжение этого иностранного по своей сути банкета? Этот Семигин и Ко для начала пусть построит например русские, влияющие на казахскую власть, в Казахстане диаспоры. И только потом этого Семигина можно будит допустить к каким-никаким изменениям правовых норм в России. И вообще для начала Семигина со товарищами отправить мигрантами в Душанбе... пусть от туда ума мало-мало наберется... иноагент сраный.
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14 час.
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