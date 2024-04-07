Диаспоры - это другое! Депутат Семигин пояснил за скандальный законопроект, дающий диаспорам карт-бланш

W

Walery

А что - разве сегодня диаспоры не влияют на наши власти... на полицию и "правосудие" точно влияют. Ну... и на кой нам продолжение этого иностранного по своей сути банкета? Этот Семигин и Ко для начала пусть построит например русские, влияющие на казахскую власть, в Казахстане диаспоры. И только потом этого Семигина можно будит допустить к каким-никаким изменениям правовых норм в России. И вообще для начала Семигина со товарищами отправить мигрантами в Душанбе... пусть от туда ума мало-мало наберется... иноагент сраный.