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Сергей Светлаков: «Шутить сейчас сложно»

Сергей Светлаков: «Шутить сейчас сложно»

В широкий прокат 26 сентября выходит фильм «Беляковы в отпуске» — комедия Александра Назарова, в которой Сергей Светлаков (он же в числе продюсеров и сценаристов картины) возвращается к одному из своих самых знаменитых образов из шоу «Наша Russia».

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