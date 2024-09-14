Сергей Светлаков: «Шутить сейчас сложно»

В широкий прокат 26 сентября выходит фильм «Беляковы в отпуске» — комедия Александра Назарова, в которой Сергей Светлаков (он же в числе продюсеров и сценаристов картины) возвращается к одному из своих самых знаменитых образов из шоу «Наша Russia».