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Джадд Трамп и Джон Хиггинс вышли в 1/8 финала в Йорке

Джадд Трамп и Джон Хиггинс вышли в 1/8 финала в Йорке

Джадд Трамп обыграл Нила Робертсона, а Джон Хиггинс разгромил Хэ Гоцяна в первом раунде Чемпионата Великобритании 2024 в Йорке, сообщает WST Джадд Трамп (фото: WST)Все Новости и результаты турнира UK Championship 2024 UK Championship 2024.

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