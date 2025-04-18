Ночью -13, днем +17. Синоптик рассказала, каких сюрпризов ждать на Алтае на Пасху

Жителей Алтайского края ждет погодный марафон — от снежных хлопьев и гололеда до резкого потепления с дождями и грозами Усиление ветра и осадки прогнозируют синоптики в Алтайском крае: 19 апреля и в ночь на 20-е в регионе преимущественно будет идти снег и мокрый снег.