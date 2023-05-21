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После схода с рельсов 11 вагонов в Забайкалье СК возбудил уголовное дело

После схода с рельсов 11 вагонов в Забайкалье СК возбудил уголовное дело

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного Комитета Российской Федерации сообщило о том, что по факту схода одиннадцати грузовых вагонов с рельсов на перегоне Приисковая–Куэнга Забайкальской железной дороги было возбуждено уголовное дело.

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