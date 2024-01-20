Армию России включили в тройку сильнейших в мире

Портал Global Firepower включил армию России в тройку сильнейших в мире. Российские вооруженные силы в 2024 году займут второе место среди 145 стран, включенных в ежегодный рейтинг, составленный американским порталом Global Firepower.
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