Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Наталия
    Похоже, что этот приказ - результат творчества искусственного интеллекта, а в Минздраве на всех постах давно сидят не...НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ?...
  • Hlsvj8w2jK dA4R1VZ1d
    Гнать эту шушеру из страныЛиберальный шабаш...
  • федор
    Это что за тварь? Такому недоразумению нечего делать в нашей стране. Гнать её взашей , а не захочет вежливо объяснить...Либерал-русофобка...

Армию России включили в тройку сильнейших в мире

Армию России включили в тройку сильнейших в мире

Портал Global Firepower включил армию России в тройку сильнейших в мире. Российские вооруженные силы в 2024 году займут второе место среди 145 стран, включенных в ежегодный рейтинг, составленный американским порталом Global Firepower.

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