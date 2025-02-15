Сергей Ямкин обратился к ямальцам в честь Дня памяти воинов-интернационалистов

Ежегодно 15 февраля в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Он символизирует не только скорбь по погибшим, но и напоминает о героизме тех, кто в разные годы защищал интересы Отечества за его пределами.
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