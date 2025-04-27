Есть ли резервы у ВСУ или зачем Зеленскому войска НАТО на территории государства

Версий о том, зачем Зеленский требует ввести европейские войска на территорию Украины, множество. Одну из них мы и рассмотрим.
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