Дмитриев спрогнозировал реакцию властей Европы на наплыв мигрантов

Населению Британии и стран Евросоюза в ситуации с наплывом мигрантов остаётся надеяться только на извинения от властей соответствующих государств, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.