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Аргументы и Факты

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Дмитриев спрогнозировал реакцию властей Европы на наплыв мигрантов

Дмитриев спрогнозировал реакцию властей Европы на наплыв мигрантов

Населению Британии и стран Евросоюза в ситуации с наплывом мигрантов остаётся надеяться только на извинения от властей соответствующих государств, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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