Дмитриев спрогнозировал реакцию властей Европы на наплыв мигрантов

Населению Британии и стран Евросоюза в ситуации с наплывом мигрантов остаётся надеяться только на извинения от властей соответствующих государств, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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