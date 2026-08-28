Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вучич: суд в Гааге намеренно не дал Младичу умереть в Сербии

Вучич: суд в Гааге намеренно не дал Младичу умереть в Сербии

Суд в Гааге хотел смерти бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича в тюрьме, несмотря на его желание умереть в Сербии.

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