Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал тот факт, что команда одержала 6 побед при 3 поражениях без капитана Александра Овечкина, который продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости.
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