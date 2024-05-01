США ввели санкции против губернатора Махонина и оборонных заводов Перми

Вашингтон ввел санкции против Пермского края. В списке — губернатор региона Дмитрий Махонин, попавший под ограничение в феврале 2023 года, и порядка 20 прикамских компаний, оказывающих поддержку оборонному комплексу страны.
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