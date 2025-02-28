Львова-Белова: число детей в соцучреждениях за полгода уменьшилось до 53 тысяч

На старте Всероссийской инспекции их было 60 тысяч Число детей в социальных учреждениях с момента начала Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства в июне 2024 года сократилось с 60 до 53 тысяч, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.