Уничтожили БМП Bradley и живую силу ВСУ: боевая работа ПТРК «Фагот» в зоне СВО

Расчёт противотанкового ракетного комплекса «Фагот» 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» успешно поразил боевую машину пехоты Bradley производства США и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
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