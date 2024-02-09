Риттер счел интервью Такера источником полезной информации для граждан стран Запада

Большинство граждан западных государств хотят знать правду, и интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным позволит им взглянуть на происходящее в мировой политике глазами русского человека.
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