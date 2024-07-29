Мужчина и женщина погибли при пожаре в Сюмсинском районе

Сюмси. Удмуртия. Два человека лишились жизни из-за непотушенной сигареты в Сюмсинском районе. Трагедия произошла в одном из частных подворий в деревне Дмитрошур в ночь на понедельник, 29 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по УР.
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