Мужчина и женщина погибли при пожаре в Сюмсинском районе

Сюмси. Удмуртия. Два человека лишились жизни из-за непотушенной сигареты в Сюмсинском районе. Трагедия произошла в одном из частных подворий в деревне Дмитрошур в ночь на понедельник, 29 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по УР.