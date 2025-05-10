В Дании задумались над отменой оценок в школах

По данным портала ИАНЕД, отказ от традиционной системы оценивания и экзаменов потенциально способен стимулировать более осознанное погружение в учебный процесс и позитивно повлиять на эмоциональное состояние школьников .
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