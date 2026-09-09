Президент Шри-Ланки пообещал не допустить угроз Индии

Не допустить использования территории Шри-Ланки против интересов Индии пообещал президент Анура КуЙмара Диссанаяке 9 сентября сообщает PTI.
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