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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яков Рылов: «Задача «Амура» – выиграть Кубок Гагарина к 2026 году. Нам нельзя останавливаться на достигнутом»

Хабаровский клуб занял восьмое место в Восточной конференции и уступил в первом раунде Кубка Гагарина «Металлургу».

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