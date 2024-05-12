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Мария Захарова: "Теракт в Белгороде - ещё одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима"

Мария Захарова: "Теракт в Белгороде - ещё одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима"

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова после удара по нашему городу, подчеркнула: "Теракт в Белгороде - ещё одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима".

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