КИТАЙ НАЖИВАЕТСЯ НА СВО И РОССИИ: У МОСКВЫ ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО ДВА РЕАЛЬНЫХ СОЮЗНИКА

ИИ

Иван Иваныч

Да с тобой пустобрёхом вообще не о чем и базарить то, от тебя брюзжание и словесный понос. "Посмотрел твою страничку..."- и что ты вообще мог там увидеть, при ограниченном доступе то, трепло? Короче- разговор окончен, в отношении тебя хорошо подходит поговорка "не трожь говно- вонять не будет"!))) Я всё тебе сказал, разговор окончен.