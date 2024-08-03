Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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КИТАЙ НАЖИВАЕТСЯ НА СВО И РОССИИ: У МОСКВЫ ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО ДВА РЕАЛЬНЫХ СОЮЗНИКА

КИТАЙ НАЖИВАЕТСЯ НА СВО И РОССИИ: У МОСКВЫ ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО ДВА РЕАЛЬНЫХ СОЮЗНИКА

Китай наживается на СВО и России, заявил Михаил Матвеев. Он вывел "стратегических партнёров" на чистую воду.

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Комментарии
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d
demyr150648
А в чем пурга-то? Конкретнее и по пунктам.
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8 час.
ИИ
Иван Иваныч
Да с тобой пустобрёхом вообще не о чем и базарить то, от тебя брюзжание и словесный понос. &quot;Посмотрел твою страничку...&quot;- и что ты вообще мог там увидеть, при ограниченном доступе то, трепло? Короче- разговор окончен, в отношении тебя хорошо подходит поговорка &quot;не трожь говно- вонять не будет&quot;!))) Я всё тебе сказал, разговор окончен.
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8 час.
Кошмар
Хазин с Матвеевым решили похайповать... 😀
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3 час.

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