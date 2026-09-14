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Курские новости

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ПВО сбило ракету, в Курске повреждены здания и автомобили

ПВО сбило ракету, в Курске повреждены здания и автомобили

В результате атаки повреждены остекления в 11 жилых и административных зданиях, детском саду, лагере «Олимпиец», пострадали два человека с минно-взрывными травмами.

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