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Царьград

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В Соликамске отремонтируют 28 домов за 2026 год

В Соликамске отремонтируют 28 домов за 2026 год

В Соликамском округе сформирован краткосрочный план капитального ремонта на 2026 год. В перечень включены 28 многоквартирных домов, где предусмотрено 64 вида работ.

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