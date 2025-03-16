Средства массовой пропаганды англосаксов угрожают Китаю угрозами распространения террористического «джихада»Суда по поступающим из Сирии сообщениям, столкновения между лояльными действующей власти группировками и местными ополченцами разрастаются.
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