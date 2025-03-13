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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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София Дзепка: «Восстановилась после болезни, тренируюсь. Надеюсь принять участие в каких‑нибудь соревнованиях до окончания сезона»

Фигуристка пропустила Финал Гран‑при России среди юниоров, который состоялся в Калуге с 27 февраля по 1 марта.

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