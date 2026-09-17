Отменён режим «беспилотная опасность» в Рязанской области

Режим «беспилотная опасность» действовал в Рязанской области менее часа, отменён по оповещению от РСЧС в 22:50.
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