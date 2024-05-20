⚡️Константинов заявил, что Крым потребует от Украины возместить ущерб, нанесённый региону атаками В Крыму обязательно посчитают сумму ущерба от терактов, которые устраивает киевский режим на полуострове.
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⚡️Константинов заявил, что Крым потребует от Украины возместить ущерб, нанесённый региону атаками В Крыму обязательно посчитают сумму ущерба от терактов, которые устраивает киевский режим на полуострове.