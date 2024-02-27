Инвестор-ветеран Дэвид Рош советует начинать вывод инвестиций из Китая. Куда вложить эти деньги?

Легендарный инвестор Дэвид Рош рассказал свое видение текущих тенденций на мировых фондовых рынках. Финансиста пригласили на канал CNBC в программу Squawk Box Asia, чтобы прокомментировать идею Китая создать зону с оборотом в 38% мирового ВВП.