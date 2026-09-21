Последнее видео чемпиона Fight Nights Григория Пономарева перед смертью

Вчера скончался известный спортсмен, бывший чемпион Fight Nights Григорий Пономарев. Его уход стал шоком для поклонников.
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