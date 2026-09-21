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Последнее видео чемпиона Fight Nights Григория Пономарева перед смертью

Последнее видео чемпиона Fight Nights Григория Пономарева перед смертью

Вчера скончался известный спортсмен, бывший чемпион Fight Nights Григорий Пономарев. Его уход стал шоком для поклонников.

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