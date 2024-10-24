Симоньян посчитала отвратительной идею ввести налог на бездетность

Идея ввести в России налог на бездетность является отвратительной. Такое заявление сделала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью НТВ на саммите БРИКС.
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