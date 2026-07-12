Силы ПВО сбили 36 беспилотников на подлете к Москве

Дежурные расчёты противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Москву. По данным мэра столицы Сергея Собянина, всего за день были перехвачены и уничтожены 36 украинских БПЛА, следовавших в направлении города.
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