RusNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RusNews

16 подписчиков

Силы ПВО сбили 36 беспилотников на подлете к Москве

Силы ПВО сбили 36 беспилотников на подлете к Москве

Дежурные расчёты противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Москву. По данным мэра столицы Сергея Собянина, всего за день были перехвачены и уничтожены 36 украинских БПЛА, следовавших в направлении города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии