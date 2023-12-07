Сделает ли Ковальчук хет-трик за «Спартак»? Букмекерский обзор

Главные новости российского и мирового беттинга. Букмекеры принимают ставки на показатели Ковальчука в КХЛ-2023/24 Легендарный Илья Ковальчук вернулся в большой хоккей, подписав контракт до конца сезона-2023/24 со «Спартаком».