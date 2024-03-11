Новосибирца с СВО наградили медалью Жукова

Сибиряк награжден за участие в освобождении Авдеевки в ДНР. Житель Новосибирска с позывным «Бацилла» получил медаль Жукова за участие в освобождении города Авдеевка, Покровского района Донецкой Народной Республики.
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