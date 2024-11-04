ФБР создало командный пункт для мониторинга угроз на выборах в США

Global Look Press/dpa/Valerie Plesch Федеральное бюро расследований создало специальный командный пункт, который будет следить за возникновением потенциальных угроз, связанных с грядущими президентскими выборами в США.
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