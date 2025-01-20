Россиян предупредили о последствиях платежей через телефон на рынках

Россиян предупреждают о риске уголовной ответственности за переводы денег по номеру телефона незнакомцам, так как такие операции могут быть связаны с финансированием терроризма, с возможным наказанием вплоть до пожизненного заключения.
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