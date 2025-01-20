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Медвежий угол

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Россиян предупредили о последствиях платежей через телефон на рынках

Россиян предупредили о последствиях платежей через телефон на рынках

Россиян предупреждают о риске уголовной ответственности за переводы денег по номеру телефона незнакомцам, так как такие операции могут быть связаны с финансированием терроризма, с возможным наказанием вплоть до пожизненного заключения.

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Комментарии
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Валерий Беседин
Бред сивой кобылы(((
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6 час.
ПП
Петр Петрович Канаев
Эдок , так пол страны  пересажают. Останутся одни чурки, да чинуши. Интересно ,кто тогда на заводах работать будет.
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6 час.
Алексей Казаков
Петр.  Так эти полстраны и будут работать на заводах- но уже за зоновскую пайку
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6 час.

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