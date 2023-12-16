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Депутаты предложили сделать непогоду уважительной причиной опоздания на работу

Депутаты предложили сделать непогоду уважительной причиной опоздания на работу

Авторы инициативы считают необходимым дополнить Трудовой кодекс соответствующим положением Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение правительства законопроект, предлагающий считать плохую погоду уважительной причиной опоздания на работу.

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