Депутаты предложили сделать непогоду уважительной причиной опоздания на работу

Авторы инициативы считают необходимым дополнить Трудовой кодекс соответствующим положением Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение правительства законопроект, предлагающий считать плохую погоду уважительной причиной опоздания на работу.
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