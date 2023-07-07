Наконец-то власть услышала народ, и начинает принимать меры

Павел Лазарев

Хватит болтать,одни сопли,а агрессивные азиатские шершни уже заполонили Петербург!Ждём когда рванёт?Пригожин покажется мальчиком.Одна болтовня!Bбросы статеек для отвода глаз,якобы что-то делается.Ничего не делается!На каждом углу орущие на не русском языке "хозяева" городов и весей.B магазинах они говорят между собой только на абракадабре!А о чём говорят?Что готовят,с кем переговариваются по телефону?При мне бородач обозвал старушку выбирающую картошку-что роешься ,баран?Что я с ним сделал промолчу.Но большинство людей вокруг отворачивают башку! А вызвать директора магазина слабо???Очень действует.Безнаказанность рождает беззаконие. ОМОНу надо трясти не только мигрантское быдло,но и быдло в большинстве паспортных столов.Идёт СBО. На защиту Родины уходят лучшие,гибнет генофонд России,который продажные суки меняют на безграмотное стадо!!!Продажных полицаев, ДПСников,берущих по 5 тысяч с таксистов и водителей транспорта,азиатов ,у которых узбекско-таджикские права, депутатов и чиновников, и Каримова приравнять к пособникам бандеровцев,привлекать и судить по законам военного времени, с полной конфискацией наворованного!!!