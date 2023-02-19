Аналитик предупредил об особенностях досрочного погашения кредита

При досрочном погашении кредитов есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать для того, чтобы не столкнуться с проблемами, рассказал специалист по банковскому сектору, партнер финтех-компании «ЕваБета» Сергей Григорян в беседе с «Праймом».