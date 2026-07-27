Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В России посоветовали Британии задуматься о собственной безопасности

В России посоветовали Британии задуматься о собственной безопасности

Агрессивная поддержка Украины со стороны Великобритании, включающая поставки дальнобойных ракет и снарядов, вызывает у России сильное удивление, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

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