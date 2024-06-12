Что случилось с украинской армией на харьковском направлении, рассказал французский полковник Юлия СоколоваКогда группировка ВС РФ «Север» начала стремительное продвижение к Харькову, появилось множество версий о штурме и окружении города.
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