«Кого мы вообще отправляли в Россию?»: Таджикистан пришёл в ужас от вернувшихся мигрантов

Имея пенсию 30000₽ зачем работать? Думал, когда уволился в 13 году, а на что я буду жить? Тогда пенсия в Москве у работающего инвалида третьей группы была 5000₽. Зарплата 12000₽. Работали без выходных. Профессия: рабочий зелёного хозяйства

Можно подумать у нас в стране люди по другому устроены! В России образовалась новая общность людей с большими запросами и абсалютным нежеланием работать!

Так а на х... вы суда прете пиздуйте в Саудоскою Аравию.Пора вообще прикрыть лавочку для приезда умственно отсталый дебилов. И начать им яйца откручивать за каждое нарушение закона.

Андрей М

Артур Будаев Имея пенсию 30000₽ зачем работать? Думал, когда уволился в 13 году, а на что я буду жить? Тогда пенсия в Москве у работающего инвалида третьей группы была 5000₽. Зарплата 12000₽. Работали без выходных. Профессия: рабочий зелёного хозяйства

Так и я на пенсии не первый десяток, но все работаю.. Может потому и живу еще? Живем с женой и не жалуемся, детей на ноги поставили, помогли обоим с жильем.. В отпуск отдыхать раза два в год ездим... Последнее место работы инженер-механик в цеху на заводе...