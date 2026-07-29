Трудовые мигранты из Таджикистана не могут найти работу на родине после возвращения – к такому выводу пришла Международная организация по миграции.
«Кого мы вообще отправляли в Россию?»: Таджикистан пришёл в ужас от вернувшихся мигрантов
Комментарии
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Артур Будаев
Андрей М
Можно подумать у нас в стране люди по другому устроены! В России образовалась новая общность людей с большими запросами и абсалютным нежеланием работать!
Имея пенсию 30000₽ зачем работать? Думал, когда уволился в 13 году, а на что я буду жить? Тогда пенсия в Москве у работающего инвалида третьей группы была 5000₽. Зарплата 12000₽. Работали без выходных. Профессия: рабочий зелёного хозяйства
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1 м.
Михаил Гринжук
Так а на х... вы суда прете пиздуйте в Саудоскою Аравию.Пора вообще прикрыть лавочку для приезда умственно отсталый дебилов. И начать им яйца откручивать за каждое нарушение закона.
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1 м.
Андрей М
Артур Будаев
Имея пенсию 30000₽ зачем работать? Думал, когда уволился в 13 году, а на что я буду жить? Тогда пенсия в Москве у работающего инвалида третьей группы была 5000₽. Зарплата 12000₽. Работали без выходных. Профессия: рабочий зелёного хозяйства
Так и я на пенсии не первый десяток, но все работаю.. Может потому и живу еще? Живем с женой и не жалуемся, детей на ноги поставили, помогли обоим с жильем.. В отпуск отдыхать раза два в год ездим... Последнее место работы инженер-механик в цеху на заводе...
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1 м.
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