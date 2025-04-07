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Царьград

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Курс биткоина опустился ниже $80 тыс.: чем ответит Россия?

Курс биткоина опустился ниже $80 тыс.: чем ответит Россия?

Курс биткоина впервые с марта упал ниже $80 тыс., закрепившись на отметке $79 622. ФССП разрабатывает механизмы обращения биткоинов в государственный доход.

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