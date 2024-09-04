🎉 В Симферополе открылся новый детский сад «Арманчыкъ» Дошкольное учебное заведение рассчитано на 260 мест и 13 групп.
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🎉 В Симферополе открылся новый детский сад «Арманчыкъ» Дошкольное учебное заведение рассчитано на 260 мест и 13 групп.