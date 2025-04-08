«Это геноцид»: в Верховной раде оценили работу ТЦК

Нардеп Дмитрук назвал геноцидом украинцев работу сотрудников ТЦКВ День работников украинских военкоматов депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале назвал их территориальные центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) частью террористической организации президента Владимира Зеленского.
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