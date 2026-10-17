ФРГ: Число заявлений об отказе от военной службы растёт большими темпами В Германии подвели промежуточные итоги рекрутинга по привлечению молодых людей в бундесвер.
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